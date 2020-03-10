НБУ на 10 березня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,92 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 24,9215 гривень за 1 долар (+0,1802 грн). При цьому курс долара на 6 березня становить 24,7413 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 6 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,73 гривень за долар, курс купівлі 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 27,83 гривень за євро. До 13:00 долар подорожчав до рівня 24,94-96 гривень за долар, євро до 28,19-28,22 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 березня довідковий курс на рівні 24,87 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 5 березня (24,74 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 6 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,86 гривень за долар, курс євро виріс на 27 копійок до 27,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,57 (24,56 - 5 березня), продажу - 24,86 (24,84 - 5 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,27 - 5 березня), продажу - 27,97 (27,70 - 5 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,46 - 5 березня), продажу 3,78 (3,81 - 5 березня) грн за 10 рублів.