НБУ на 1 листопада встановив курс гривні на рівні 28,11 грн/долар

Фото: НБУ (РБК-Україна)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2811,8832 гривень за 100 доларів (-4,5605 гривень).

При цьому курс долара на 31 жовтня становить 2816,4437 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 31 жовтня склало 28,10 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1084 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 30 жовтня (28,1778 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,10 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 14 копійок до 31,89 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 32,21 гривень за євро.