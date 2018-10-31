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НБУ на 1 листопада встановив курс гривні на рівні 28,11 грн/долар

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 16:02
Фото: НБУ (РБК-Україна)
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2811,8832 гривень за 100 доларів (-4,5605 гривень).

При цьому курс долара на 31 жовтня становить 2816,4437 гривень за 100 доларів.

НБУ на 1 листопада встановив курс гривні на рівні 28,11 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 31 жовтня склало 28,10 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1084 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 30 жовтня (28,1778 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,10 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 14 копійок до 31,89 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 32,21 гривень за євро.

Курс євро на міжбанку знаходиться на рівні 28,16 грн/долар Аналітики прогнозують зниження курсу долара до гривні на початку листопада
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
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