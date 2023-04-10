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Породистый слэм-данк форварда не спас "Финикс" от поражения: момент дня в НБА

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Финикс, Понедельник 10 апреля 2023 09:24
Породистый слэм-данк форварда не спас "Финикс" от поражения: момент дня в НБА Фото: Дариус Бэйзли набрал 16 пунктов против "Клипперс" (azcentral.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Финикс Санз" Дариус Бэйзли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец запомнился эпизодом в середине второй четверти. На линии штрафных бросков он получил передачу от Ли из-под щита. Форвард решил не бросать с дистанции, а смело пошел на двух соперников и положил мяч одной рукой сверху.

Стараний Бэйзли не хватило для домашней победы над "Лос-Анджелес Клипперс". Итоговый результат не изменил турнирное положение команд. Обе команды прошли в плей-офф сезона от Западной конференции.

Сам Бэйзли провел на паркете около 27 минут. За это время он успел набрать 16 очков, сделал 9 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Клипперс" Норман Пауэлл.

Кто такой Дариус Бэйзли

Уроженец Бостона на студенческом уровне не выступал и готовился к старту профессиональной карьеры самостоятельно.

На драфте НБА-2019 выбран "Ютой" под 23-м номером. "Джазмены" сразу обменяли форварда в "Мемфис", а оттуда он перебрался в "Оклахому". Подписал с "Тандер" контракт новичка на 4 года. Провел в рядах команды 3,5 сезона.

Посреди нынешнего сезона "Финикс" и "Оклахома" обменялись баскетболистами – Бэйзли уехал в Аризону в обмен на Дарио Шарича. Средние цифры в составе "Санз" – 4 очка, 2.3 подбора, 0.9 передач, 0.4 перехвата за 8.7 минут в игре.

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