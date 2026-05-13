NBA The Run возвращает моду на аркадный баскетбол: что известно об игре

11:11 13.05.2026 Ср
2 мин
Игра выйдет 9 июня на ПК и консолях последнего поколения
aimg Ольга Завада
NBA The Run возвращает моду на аркадный баскетбол: что известно об игре В игре будут персонажи настоящих звезд NBA (скриншот: NBA The Run)
Play by Play Studios готовит к релизу NBA The Run - игру, которая отказывается от сложной симуляции в пользу драйвового аркадного геймплея. Разработку возглавил Майк Янг, который в свое время работал над оригинальной серией NBA Street.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Геймплей и игровые режимы

NBA The Run сосредоточена на матчах формата 3х3. Основная механика построена вокруг турнира Knockout Tournament на вылет, состоящего из четырех раундов. Игроки будут путешествовать по миру, соревнуясь на разных локациях, а в финале их будет ждать своеобразная битва с "боссом" на одной из специальных площадок.

Игра предлагает три основных режима:

  • Knockout Squads: управление одним конкретным игроком в команде из трех;
  • Knockout Solos: полный контроль над всей командой;
  • Knockout Friends: возможность создавать частные кастомные турниры для игры с друзьями.

Списки и лицензии

Проект начинался в 2024 году под названием The Run: Got Next, однако позже был переработан после получения официальных лицензий от NBA и ассоциации игроков NBPA.

Благодаря этому в игре появятся не только вымышленные персонажи, но и более 30 реальных звезд лиги, среди которых Стеф Карри, Лука Дончич, Кевин Дюрант и Джоэл Эмбиид.

Дата выхода и стоимость

NBA The Run появится в продаже меньше чем через месяц - 9 июня. Игра будет доступна на:

  • PlayStation 5;
  • Xbox Series X/S;
  • Steam (ПК).

Стандартное издание будет стоить 30 долларов. Также предусмотрено Deluxe Edition за 40 долларов, в которое войдут три дополнительных игрока и внутриигровая валюта.

Сообщество геймеров уверено: релиз NBA The Run может стать началом возрождения жанра лицензированных аркадных спортивных игр, который длительное время оставался без новых ярких тайтлов.

