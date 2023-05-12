НБА: "Денвер" пробился в финал на Западе, "Бостон" и "Филадельфия" сыграют седьмой матч

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Филадельфия" – "Бостон" – 86:95 (22:29, 21:22, 30:21, 13:24); серия – 3:3

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Финикс" – "Денвер" – 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22); серия – 2:4

В противостоянии в Пенсильвании "Филадельфия" и "Селтикс" несколько раз менялись ролями. Первая четверть была за "Бостоном", оформившим 7-очковое преимущество над "Севенти Сиксерс". Впрочем, после ровной второй 12-минутки филадельфийцы прибавили обороты.

Как следствие, после большого перерыва "76-е" не только вернулись к игре, но и вышли вперед (73:71). Но логическое продолжение этот отрезок не получил. Гости обыграли пенсильванцев в финальной четверти и сравняли счет в серии перед решающим домашним матчем.

Самым результативным на паркете стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид. Он набрал 26 очков и сделал 10 подборов за почти 41 минуту в игре. Бостонцам же больше всего пунктов принес защитник Маркус Смарт (22).

Зато в Финиксе "Денвер" поставил на мощный старт в поединке с местными "Санз". Сломить сопротивление аризонцев, однако, удалось не сразу. Еще в середине первой четверти счет был равным – 24:24.

Но дальше "Наггетс" просто разбили "Финикс", выдав фантастический отрезок до конца 12-минутки (20:2). Во второй четверти ситуация для хозяев стала вообще катастрофической. "Денвер" методически увеличивал преимущество и вышел на рубеж в 30 пунктов перед большим перерывом.

Во второй половине гости позволили себе сыграть в собственное удовольствие. Однако даже при таких обстоятельствах "Санз" отыграли всего 5 очков отставания. Кузнецом победы "Наггетс" Никола Йокич, в третий раз за четыре последних матча оформивший трипл-дабл (32 пункта, 10 подборов, 12 передач).