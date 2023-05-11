НБА: "Голден Стэйт" и "Нью-Йорк" сократили отставание в полуфинальных сериях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Нью-Йорк" – "Майами" – 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29); серия – 2:3

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Голден Стэйт" – "Лейкерс" – 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24); серия – 2:3

"Никс" на домашней арене разобрались с "Майами". Путь к победе, однако, был тернист. Хозяева провалили стартовую четверть, но сумели реабилитироваться во второй. На большой перерыв "Нью-Йорк" ушел с преимуществом в 3 пункта.

Впрочем, в третьей 12-минутке "Никс" сумели развить успех. На пике их отрыв составил солидные 19 очков. Тем не менее, "Хит" довольно быстро овладели собой и сумели навязать кое-какую конкуренцию. Перед решающим отрезком дефицит флоридцев составил 10 пунктов, но отыграть по итогам финальной четверти они смогли лишь очко.

Самым результативным в матче стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Он набрал 38 пунктов, совершил 9 подборов и отдал 7 передач. Лучший в составе "Майами" – Джимми Батлер – оформил всего 19 очков.

Зато "Голден Стэйт" контролировал ситуацию на протяжении всего поединка против "Лейкерс". "Уорриорз" выдали мощный дебют, оторвавшись на 12 пунктов к середине первой четверти. Лосанджелесцы, однако, смогли не только сократить отставание, но и несколько раз выйти вперед во второй.

И все же именно эти 12 минут стали ключевыми. "Голден Стэйт" включил дополнительные скорости, когда счет в очередной раз стал равным – 54:54. Хозяева выдали фантастический отрезок до большого перерыва (16:5) и создали себе незаурядный гандикап. В следующих двух четвертях "Лейкерс" на камбэк не сподобился.

Больше всего к победе "Уорриорз" приложился Стеф Карри. Он набрал 27 очков, сделал 3 подбора и отдал 8 передач. Лидер "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс немного отстал (25 пунктов).