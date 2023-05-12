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НБА: "Денвер" пробився у фінал на Заході, "Бостон" і "Філадельфія" зіграють сьомий матч

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Фінікс, П'ятниця 12 травня 2023 10:27
НБА: "Денвер" пробився у фінал на Заході, "Бостон" і "Філадельфія" зіграють сьомий матч Фото: Майкл Портер (крайній праворуч) обходить суперників на віражі (azcentral.com)
Автор: Антон Федорців

На фінішній прямій опинилися півфінальні серії плей-офф Національної баскетбольної ліги. "Денвер Наггетс" стали першими фіналістами Західної конференції, а "Бостон Селтікс" здобули третю перемогу в серії 1/2 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Філадельфія" – "Бостон" – 86:95 (22:29, 21:22, 30:21, 13:24); серія – 3:3

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Фінікс" – "Денвер" – 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22); серія – 2:4

У протистоянні в Пенсильванії "Філадельфія" і "Селтікс" кілька разів мінялися ролями. Перша чверть була за "Бостоном", які оформили 7-очкову перевагу над "Севенті Сіксерс". Утім, після рівної другої 12-хвилинки філадельфійці додали обертів.

Як наслідок, після великої перерви "76-ті" не тільки повернулися до гри, а й вийшли вперед (73:71). Та логічного продовження цей відрізок не отримав. Гості переграли пенсильванців у фінальній чверті та зрівняли рахунок у серії перед вирішальним домашнім матчем.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Філадельфії" Джоел Ембіід. Він набрав 26 очок і зробив 10 підбирань за майже 41 хвилину в грі. Натомість бостонцям найбільше пунктів приніс оборонець Маркус Смарт (22).

Зате у Фініксі "Денвер" поставив на потужний старт у поєдинку з місцевими "Санз". Зламати спротив арізонців, однак, вдалося не відразу. Ще в середині першої чверті рахунок був рівним – 24:24.

Та далі "Наггетс" просто розбили "Фінікс", видавши фантастичний відрізок до кінця 12-хвилинки (20:2). У другій чверті ситуація для господарів стала взагалі катастрофічною. "Денвер" методично збільшував перевагу та вийшов на рубіж 30 пунктів перед великою перервою.

Другу половину гості дозволили собі відіграти у власне задоволення. Та навіть за таких обставин "Санз" відіграли лише 5 очок відставання. Ковалем перемоги "Наггетс" Нікола Йокіч, який втретє за чотири останні матчі оформив тріпл-дабл (32 пункти, 10 підбирань, 12 передач).

До слова, напередодні "Голден Стейт" здобув другу перемогу в серії проти трьох у "Лейкерс".

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