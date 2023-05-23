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"Денвер" снова обыграл "Лейкерс" и стал первым финалистом сезона НБА

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Лос-Анджелес, Вторник 23 мая 2023 09:26
"Денвер" снова обыграл "Лейкерс" и стал первым финалистом сезона НБА Фото: Энтони Дэвис в окружении соперников из "Денвера" (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Решающей победой "Денвер Наггетс" завершился четвертый матч финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации против "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Лейкерс" – "Денвер" – 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19); серия – 0:4

После трех поражений подряд "Лейкерс" заиграли активно с первых минут. На протяжении стартовой четверти хозяева паркета несколько раз пытались уйти в отрыв. Пик преимущества калифорнийцев достигал 7-8 очков, но закончили 12-минутку они с +6.

По схожему сценарию пошла и вторая четверть. Но постепенно "Лейкерс" захватили инициативу полностью. В этот отрезок "Лос-Анджелес" преобладал соперника с обеих сторон площадки. Как следствие, на большой перерыв хозяева ушли с 15-очковым гандикапом.

А вот третья 12-минутка стала холодным душем для "Лейкерс". Все преимущество калифорнийцев растаяло еще до середины четверти. Более того, денверцы даже вырвались вперед в противостоянии. "Лос-Анджелес" в финальные минуты сражался до последнего. За секунды до сирены они сравняли счет, но упустили атаку "Наггетс" и проиграли.

Самым результативным в матче стал лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс. "Король" набрал 40 очков, совершил 10 подборов и сделал 9 передач. Звезда "Денвера" Никола Йокич ответил трипл-даблом (30+14+13).

К слову, накануне экс-форвард "Денвера" и "Лейкерс" Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

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