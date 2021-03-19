Названі можливі причини звільнення глави "Укрзалізниці"

Замість реальної реформи і трансформації компанії наглядова рада та частина політикуму, які явно мають свій інтерес в галузі, зробили винним у всіх невдачах нове керівництво компанії. Але відповіді, хто довів компанію до збитків ще до приходу Жмака і чому наглядова рада дозволила цьому статися, як і раніше немає, йдеться в статті.

"Без особливих зволікань знявши з посади голову правління УЗ, критики і опоненти всередині компанії можуть повісити на нього прорахунки і невдачі, до яких він не мав відношення. Мова про той самий період - з 2017 по 2020 роки, в якому якраз і повинна розібратися ТСК Ради", - йдеться в статті.

На думку журналістів, знайшовши винного в особі вже екс-глави компанії, наглядова рада зможе перекласти свою відповідальність за фінансові невдачі УЗ. А заодно - і відвернути увагу від захмарних за українськими мірками зарплат в наглядовій раді УЗ, які вище, ніж належні їм за законом, і фактично є неправомірними.

Так, зарплати деяких членів наглядової ради УЗ не вписуються в нормативи, встановлені урядом. Наприклад, член наглядової ради Адомас Аудицкас задекларував щомісячний дохід у сумі 412,5 тисяч гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов - 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їх зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середніх окладу працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисяч гривень у січні 2020 року і 11,3 тисяч гривень у січні 2021 року. Тобто, у випадку з Аудицкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенка та Журавльовим - 29,3 рази.

Ще одне спірне фінансове рішення наглядової ради - відмова від продовження кредитної угоди з ЄБРР на будівництво та оновлення вагонного парку, про що раніше повідомляв екс-директор з розвитку УЗ Андрій Рязанцев. Тоді наглядова рада не просто залишила УЗ без коштів на закупівлю нових вагонів, але і змусила державу сплатити банку 85 млн гривень комісії за невикористаний кредит.

Джерела РБК-Україна в транспортній галузі також допускають, що кадрові перестановки в УЗ на цьому не закінчаться. З часом буде оголошено конкурс на вакансію голови правління, але ця процедура, як вже бувало, може затягнутися на невизначений час.