Названо можливих кандидатів на посади голів СБУ та Офісу генпрокурора

"Остаточне рішення ще не прийнято. Тривають зустрічі і переговори", - зазначив один зі співрозмовників.

Так, на посаду генерального прокурора розглядають голову Комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна та керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера.

При цьому співрозмовники видання вважають, що у Костіна на даний момент більше шансів очолити ОГП. На Банковій хочуть бачити на цій посаді політичну фігуру.

Головою СБУ на постійній основі, швидше за все, стане Василь Малюк. Хоча його призначення поки можуть відкласти.

"Малюку дадуть попрацювати перш ніж прийняти рішення", - вважає інформоване джерело РБК-Україна.

Андрій Костін

Народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році закінчив з відзнакою Юридичний інститут Одеського державного університету. Того ж року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, став членом Одеської обласної колегії адвокатів. З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.

Олег Кіпер

Керівник київської прокуратури. Колишній заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". На початку 2020 року отримав пропозицію стати одним із позаштатних радників на громадських засадах керівника офісу президента Андрія Єрмака. На посаді радника консультував з питань діяльності правоохоронних органів.

У червні 2020 року наказом генпрокурора Олег Кіпер був призначений на посаду заступника прокурора Києва, а в липні вже став керівником прокуратури столиці.

Василь Малюк

У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю Правознавство. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки.

У 2020 році обійняв посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. До липня 2022 року обіймав посаду заступника Голови СБУ, а 18 липня був призначений виконуючим обов'язки глави відомства.