Названі теми, які обговорюватимуть на годині запитань до уряду

У п'ятницю, 18 жовтня, на годині запитань до уряду обговорюватимуть тарифи, децентралізацію і медреформу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук.

За її словами, будуть піднімати питання щодо Міністерства оборони, інфраструтури і тарифів.

"На 10:00 буде година запитань до уряду. Будуть питання міністерства оборони, питання щодо інфраструктурних проектів, потім буде звучати питання про проблеми з тарифами", - сказала Верещук.

Вона також додала, що велика увага приділяється питанням медицини.

"Я збираю ці питання до години запитань до уряду, тому можу відкрити завісу. Питання реформування МОЗ: вторинка, первинка, сільська медицина - дуже багато питань по медицині. Також, звичайно, децентралізація. Як будуть виглядати перспективні плани і опорні школи, якою буде організація РДА", - розповіла Верещук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні, оскільки попереднє було "не найпродуктивнішим".

Нагадаємо, раніше очікувалося, що година запитань до уряду відбудеться в кінці вересня.