Названо наступні етапи підвищення пенсій в Україні

У 2021 році очікується ще декілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, цього року мають запустити накопичувальну пенсійну систему.
Про це у Facebook розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020. Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень, індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.
Крім того:
з 1 квітня розпочато індексацію для працюючих пенсіонерів - вона торкнеться 400-600 тисяч осіб. Збільшення пенсії визначається для кожного індивідуально в залежності від страхового стажу і заробітної плати (доходу).
з 1 липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.
з 1 жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів у віці 75-80 років.
з 1 грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям.
Також цього року планується запуск накопичувальної пенсійної системи. Уряд пропонує наступну модель:
2% з сплачених людиною податків йдуть на особистий пенсійний рахунок;
на цей рахунок потрапляє ще 2% ЄСВ, який платить роботодавець;
людина сама зможе вибирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати кошти;
інвестиції можуть відбуватися тільки в надійні, але не ризиковані фінансові інструменти;
українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти відразу, отримувати виплати рівними частинами і навіть залишити частину своїх виплат за спадщину;
накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а буде здійснюватися додатковими виплатами.