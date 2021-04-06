Названо наступні етапи підвищення пенсій в Україні

За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020. Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень, індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.

Крім того:

з 1 квітня розпочато індексацію для працюючих пенсіонерів - вона торкнеться 400-600 тисяч осіб. Збільшення пенсії визначається для кожного індивідуально в залежності від страхового стажу і заробітної плати (доходу).

з 1 липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.

з 1 жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів у віці 75-80 років.

з 1 грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям.

Також цього року планується запуск накопичувальної пенсійної системи. Уряд пропонує наступну модель: