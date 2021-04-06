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Названо наступні етапи підвищення пенсій в Україні

Автор: РБК-Україна

У 2021 році очікується ще декілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, цього року мають запустити накопичувальну пенсійну систему.

Про це у Facebook розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020. Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень, індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.

Крім того:

  • з 1 квітня розпочато індексацію для працюючих пенсіонерів - вона торкнеться 400-600 тисяч осіб. Збільшення пенсії визначається для кожного індивідуально в залежності від страхового стажу і заробітної плати (доходу).
  • з 1 липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.
  • з 1 жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів у віці 75-80 років.
  • з 1 грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям.

Також цього року планується запуск накопичувальної пенсійної системи. Уряд пропонує наступну модель:

  • 2% з сплачених людиною податків йдуть на особистий пенсійний рахунок;
  • на цей рахунок потрапляє ще 2% ЄСВ, який платить роботодавець;
  • людина сама зможе вибирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати кошти;
  • інвестиції можуть відбуватися тільки в надійні, але не ризиковані фінансові інструменти;
  • українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти відразу, отримувати виплати рівними частинами і навіть залишити частину своїх виплат за спадщину;
  • накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а буде здійснюватися додатковими виплатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже всіх пенсіонерів в Україні переведуть до банків.

РБК-Україна писало, що з 1 квітня для частини українців підняли пенсійний вік. Видання детально розписало, кого це торкнеться.

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Новини України пенсіїповышениеДенис Шмигаль
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