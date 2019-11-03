Названі найбезпечніші країни Європи

Кількість зареєстрованих пограбувань в країнах ЄС за період з 2011 по 2017 рік знизилася на 24%, з 522 тисяч до 396 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, на відміну від цього, у період з 2008 по 2011 рік зростання склало 4%.

У 2017 році найбільша кількість правопорушень на 100 000 жителів була відзначена в Бельгії (167), Франції (150), Іспанії (144), Англії і Уельсі (Велика Британія) (132) і Португалії (115).

При цьому найнижчі показники були зафіксовані в Румунії (16), Естонії та Чехії (по 15), Кіпрі (14), Словенії (12), Словаччині та Угорщині (по 9).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними статистичного відомства ЄС, найвищий рівень цін на алкоголь був зафіксований у Фінляндії - 182% від середнього по Євросоюзу. Далі йдуть Ірландія (177%) і Швеція (152%). Дорогий алкоголь в Греції - 133% і Великій Британії - 129%, Естонії - 126% і Данії - 124% від середнього рівня.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на електроенергію для побутових споживачів в Європейському союзі (ЄС) у другій половині 2018 року варіювалися від 10 євро за 100 квтг у Болгарії до 30 євро за 100 квтг у Данії, Німеччини та Бельгії.