Названі продукти, які найбільше подешевшали за останній місяць

Фото: овочі на ринку (РБК-Україна)

Капуста і морква дешевшають рекордними темпами

Державна служба статистики оприлюднила дані про зміну середніх споживчих цінах на товари і послуги в Україні у жовтні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у жовтні найбільше подешевшала капуста - на 6,2% до 7,5 грн за кг, ціни на моркву знизилися на 5,7% до 7,8 грн за кг, пшоно подешевшало на 10,3% до 28,9 грн за кг.

При цьому ціни на гречку в жовтні 2019 року зросли на 27,6% до 26,5 грн за кг, яйця подорожчали на 9,4% до 20,5 грн за десяток.

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у жовтні 2019 року порівняно з вереснем зріс на 0,7%. При цьому в річному вимірі (до жовтня 2018 року) інфляція сповільнилася до 6,5%.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що в 2019 році в Україні очікується зменшення урожаю овочів і картоплі.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.