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Названо основні причини масових обшуків у столиці та партії Кличка

Автор: РБК-Україна

Одна з причин масових обшуків на комунальних підприємствах столиці і в партії Віталія Кличка - потенційний високий результат мера столиці на президентських виборах 2024 року.

Про це йдеться в статті УП.

"Зрозуміло, що зараз київський мер не є і не може бути конкурентом у президентських перегонах. Але не факт, що так само буде під час походу Зеленського на другий термін у 2024 році. Так, поки у більшості опитувань, що публікуються у відкритому доступі, Кличка навіть не включають в якості кандидата. Однак в рейтингах довіри він завжди в лідерах", - йдеться в статті.

Водночас сам Кличко до президентських виборів не готується за інформацією ЗМІ.

"При тому, що у нас немає завдання готуватися до президентських виборів. Віталій такої мети перед нами не ставив, і рішення в команді немає", - цитують журналісти одного з близьких соратників Кличка.

У матеріалі також наголошується, що інша причина атаки на мера столиці - самостійність Кличка.

"Ніяких проблем у Віталія Кличка могло б і не бути, якби він зумів вписатися в діючу систему влади. Власне, бажання мера Києва бути самостійним суб'єктом і є глибинною причиною травневого загострення", - вважає автор статті.

Також, за даними УП, в Офісі президента могли бути незадоволені зустріччю Кличка з високопоставленими чиновниками інших держав.

"Крім того, саме з Кличком у свій короткий і перевантажений візит провели дві зустрічі - спочатку в готелі Hyatt, а потім у посольстві - держсекретар США Блінкен і його заступник Вікторія Нуланд. Цей факт, за даними співрозмовників у Київраді, викликав велике роздратування в Офісі президента", - йдеться в матеріалі.

Нагадай, раніше мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу.

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Новини України Віталий Кличкообшук