Названі найбільш та найменш доброчесні нардепи 8 скликання Ради

Рух ЧЕСНО назвав найбільш та найменш доброчесних депутатів Верховної ради 8 скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу руху.

Вказано, що рух проаналізував склад парламенту 8-го скликання за шістьома критеріями доброчесності, які використовуватиме для аналізу списків партій та кандидатів від мажоритарних округів до парламенту. Серед 25 найбільш доброчесних народних обранців опинились 12 членів фракції "Самопоміч", троє членів "Батьківщини", двоє членів фракції "Блок Петра Порошенка" та восьмеро позафракційних депутатів.

Фото: інфографіка

При цьому рейтинг найбільш недоброчесних парламентарів очолили троє нардепів з "Відродження", троє з "Волі народу", троє з БПП та один представник фракції "Опозиційний блок".

Задля аналізу використовували 6 критеріїв: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях (негативні критерії, за які політикам присвоюється по +1 балу), а також голосування за політичні реформи (позитивний критерій, за які політикам присвоюється -1 бал). Таким чином, чим вищий бал було присвоєно народному обранцю, тим менш доброчесним він є за методологією.

"Найбільш доброчесними депутатами Верховної Ради 8 скликання станом на 9 червня 2019 року стали: Сергій Соболєв, Альона Шкрум, Олексій Рябчин ("Батьківщина"), Наталія Новак, Оксана Юринець (БПП), Лев Підлесецький, Олександр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Ірина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Олексій Скрипник, Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Остап Єднак, Наталія Веселова, Світлана Заліщук, Павло Кишкар, Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд і Віктор Чумак (позафракційні)", - сказано у повідомленні.

При цьому найменш доброчесними депутатами на 9 червня стали: Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв ("Опозиційний блок").

Нагадаємо, у січні і лютому 2019 року 9 нардепів не проголосували ні на одному з 18 засідань Верховної ради України, в ході яких відбулося 304 голосування.

Як писало РБК-Україна, до Верховної ради внесли законопроект №10072, яким пропонується карати нардепів-прогульників громадськими роботами.