Названо матчі УПЛ і Кубка України, на яких буде працювати VAR

Комітет арбітрів України назвав матчі чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ) і Кубка України, на яких буде використовуватися система відеоповторів (VAR). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Варто відзначити, що список є попередніми, в нього можуть бути внесені зміни.

19 тур УПЛ

"Динамо" - "Ворскла", стадіон НСК Олімпійський (Київ)

"Шахтар" - "Десна", стадіон ОСК Металіст (Харків)

20 тур УПЛ

"Дніпро-1" - "Динамо", стадіон Дніпро-Арена (Дніпро)

"Зоря" - "Олімпік", стадіон Славутич-Арена (Запоріжжя)

21 тур УПЛ

"Динамо" - "Колос", стадіон НСК Олімпійський (Київ)

"Шахтар" - "Дніпро-1", стадіон ОСК Металіст (Харків)

22 тур УПЛ

"Олександрія" - "Динамо", стадіон Ніка (Олександрія)

"Дніпро-1" - "Маріуполь", стадіон Дніпро-Арена (Дніпро)

1/4 фіналу Кубку України

"Динамо" - "Олександрія"» Олександрія, стадіон НСК Олімпійський (Київ)

"Десна" - "Ворскла", стадіон ім. Ю. Гагаріна (Чернігів)

Нагадаємо, вперше система VAR почала працювати в режимі онлайн в чемпіонаті України на матчі юнацьких команд між "Динамо" та львівськими "Карпатами".