Названы профессии, где женщины заменяют мужчин из-за войны

В Государственной службе занятости говорят, что все чаще возникают проблемы с вакансиями, которые больше предназначены для мужчин. Речь идет о водителях, электрогазосварщиках, слесарях, электромонтерах.

Теперь на подобные вакансии чаще принимают женщин. Их стало больше среди электромонтеров, трактористов, машинистов на шахтах. Перед началом работы компании предлагают соответствующее обучение.

По данным Госслужбы занятости, за 2023 год на строительстве работу нашли 1,2 тысячи женщин, теперь они составляют уже 38% от работающих в отрасли. До войны в 2021 году показатель был на уровне 20%.

Представители ритейла рассказали РБК-Украина, чтобы такая же тенденция фиксируется и в их отрасли. Из-за нехватки заявок от мужчин все чаще женщин приглашают на позиции охранников, водителей, грузчиков.

Однако некоторые сферы все же остаются "мужскими", например, сельское хозяйство. Руководитель компании "Приднепровский Край" Михаил Петров в комментарии изданию отметил, что на его предприятии пропорция "мужчины-женщины" за время войны не изменилась.

"Сейчас не проблема увидеть женщину-оператора дрона. Это и интеллектуальная работа в том числе. Но есть профессии в нашей отрасли, где женщина просто не выдержит физически, и где она рискует потерять здоровье. Я бы не поставил женщину менять колеса в тракторе. Не поставил бы сварщиком, или загружать тяжелые грузы. Поэтому не думаю, что заменить женщиной мужчину можно повсюду", - считает предприниматель.

Рынок труда в Украине

Напомним, что 1 января 2024 минимальная заработная плата в Украине выросла до 7100 гривен. Соответственно, увеличиваются все предусмотренные законодательством выплаты, размер которых зависит от минимальной заработной платы.

Ранее представитель Государственного центра занятости в интервью РБК-Украина рассказала, что скоро у профессий, присущих мужчинам, будет женское лицо.

Детальнее о том, какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты - в материале РБК-Украина.