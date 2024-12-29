Названа лучшая валюта 2024 года

Как отмечает издание, рост более чем вдвое превзошел результат турецкой лиры, занявшей второе место с укреплением на 21,2%.

Валюта Аргентины выросла после семи лет падения подряд. Укрепление стало одним из результатов экономической политики президента Хавьера Милея, направленной на стабилизацию экономики Аргентины, которая находилась на грани гиперинфляции к моменту его прихода к власти.

Милей сделал ставку на жесткую экономию и сохранение строгого валютного контроля. Укрепление песо привело к росту средних зарплат в долларовом выражении, которые выросли вдвое до 990 долларов.

Риски для Аргентины

Однако эксперты отмечают, что для поддержания курса Центральный банк Аргентины "изо всех сил пытался восстановить свои практически пустые валютные резервы, поскольку он тратит доллары, чтобы поддерживать сильный песо".

Все больше аналитиков бьют тревогу, что быстрое обесценивание реала в Бразилии, а также потенциальные тарифные барьера Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.

"Программа Милея работает, но рост песо - это самый большой риск в будущем, - сказал Рамиро Бласкес, руководитель исследований инвестиционного банка BancTrust. - Если песо продолжит расти или произойдет большой внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации".

Эксперты предупреждают о последствиях искусственного слишком сильного песо. Индексы Биг Мака показывает, что Биг Мак в Буэнос-Айресе стоит 7,90 долларов по сравнению с 3,80 долларами год назад по официальному обменному курсу.

Ранее в этом месяце сталелитейная компания Ternium предупредила, что стоимость рабочей силы в Аргентине стала на 60% дороже, чем в Бразилии. Суперпесо нанесет ущерб конкурентоспособности аргентинского экспорта.

Даже президент Милей признает, что девальвация сорвет его успешную программу макроэкономической стабилизации.

"Если новая администрация США введет высокие пошлины для Китая, это спровоцирует волну девальвации на развивающихся рынках", - сказал Робин Брукс, старший научный сотрудник аналитического центра Brookings Institution. "Песо в любом случае сильно переоценено и должно упасть".

Обменный курс в Аргентине за последние 54 года составил в среднем 1510 песо за доллар с поправкой на инфляцию по сравнению с примерно 1050 песо за доллар сегодня, согласно анализу Мартина Рапетти, директора Equilibra, экономического аналитического центра в Буэнос-Айресе.

Рапетти сказала, что правительство "скорее всего" сможет сохранить свою текущую валютную политику в 2025 году после недавней налоговой амнистии, которая привела к притоку долларов в экономику, но что "крайне маловероятно", что Аргентина сможет поддерживать такой дорогой песо после следующего года.