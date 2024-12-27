НБУ снова повысил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9403 гривен за 1 доллар (+0,0956 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,7479 гривен за 1 евро (+0,2357 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,96-42,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,20 гривен.
График работы банков в конце года
Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и в период завершения 2024 года и в начале 2025 года.
Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ будут работать в обычном режиме.
Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.