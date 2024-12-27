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НБУ снова повысил курс доллара

Украина, Пятница 27 декабря 2024 15:53
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НБУ снова повысил курс доллара Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9403 гривен за 1 доллар (+0,0956 грн).

НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7479 гривен за 1 евро (+0,2357 грн).

НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,96-42,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова повысил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,20 гривен.

График работы банков в конце года

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и в период завершения 2024 года и в начале 2025 года.

Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ будут работать в обычном режиме.

Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

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