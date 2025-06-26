Назван самый полезный овощ на планете, который борется почти со всеми болезнями

В мире диетологии и здорового образа жизни постоянно появляются новые тренды и "суперфуды". Однако, среди них есть один скромный овощ, который, по словам экспертов, заслуживает звания "самого полезного овоща на Земле".
О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.
Это кресс-салат, или водяной кресс - листовая зелень, которая является настоящим кладезем питательных веществ и может похвастаться чрезвычайно высокой плотностью витаминов и минералов, превосходя многие другие известные "здоровые" продукты.
Кресс-салат, принадлежащий к семейству крестоцветных (как брокколи и брюссельская капуста), получил свою выдающуюся репутацию благодаря исследованию Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC). В их рейтинге "питательных электростанций" кресс-салат возглавил список, набрав идеальные 100 баллов за свою плотность питательных веществ. Это означает, что на каждую калорию он содержит больше необходимых витаминов и минералов, чем любой другой овощ.
Его способность поддерживать здоровье не ограничивается только высоким содержанием питательных веществ. Кресс-салат известен своими мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые являются ключевыми для профилактики многих хронических заболеваний.
Эта зелень является отличным источником:
Витамина К
Жизненно важен для здоровья костей и свертываемости крови. Всего одна чашка кресс-салата обеспечивает более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина К.
Витамина С
Мощный антиоксидант, который поддерживает иммунную систему, способствует выработке коллагена и защищает клетки от повреждений.
Витамина А
Важен для зрения, иммунной функции и здоровья кожи.
Кальция
Необходим для крепких костей и зубов. Кресс-салат содержит больше кальция, чем молоко, в расчете на калорию.
Железа
Ключевой компонент гемоглобина, отвечающий за транспортировку кислорода в организме.
Марганца
Важен для метаболизма и здоровья костей.
Антиоксидантов
Кресс-салат богат изотиоцианатами, каротиноидами и флавоноидами, которые борются со свободными радикалами и уменьшают риск хронических заболеваний, включая некоторые виды рака.
Регулярное потребление кресс-салата может принести огромную пользу для здоровья:
Укрепление иммунитета
Благодаря высокому содержанию витамина С и других антиоксидантов, кресс-салат эффективно поддерживает защитные функции организма.
Здоровье костей
Витамин К и кальций работают вместе, чтобы укрепить костную ткань и уменьшить риск остеопороза.
Профилактика рака
Исследования показывают, что соединения, содержащиеся в кресс-салате, особенно изотиоцианаты, могут обладать противораковыми свойствами, помогая предотвратить развитие некоторых видов рака, включая рак легких, толстой кишки и молочной железы.
Защита сердца
Антиоксиданты и минералы, такие как калий и магний, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, помогая регулировать кровяное давление и снижать уровень холестерина.
Улучшение зрения
Высокое содержание витамина А и лютеина поддерживает здоровье глаз и может предотвращать возрастную макулярную дегенерацию.
Здоровая кожа
Витамин С является ключевым для выработки коллагена, который поддерживает упругость и эластичность кожи, придавая ей здоровое сияние.
Вас может заинтересовать