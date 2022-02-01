Церковні ієрархи: кому найбільше довіряють українці

Серед вищих ієрархів церков найвищий рівень довіри має митрополит Київський і всієї України Епіфаній, якому у 2021 році довіряли 50% опитаних, не довіряли лише 15%. Порівняно з 2019 роком, частка тих, хто йому довіряє, зросла на 11%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію довіряють 33,5% опитаних, не довіряють - 28,5%, патріарху Київському і всієї Русі-України Філарету - відповідно 35% і 20%. Верховному архиєпископу Києво-Галицькому Святославу (Шевчуку) - відповідно 36% і 12,5%, вселенському патріарху Варфоломію - відповідно 33% і 15%, папі Римському Франциску - відповідно 42% і 15%.

Негативний баланс довіри-недовіри - лише у ставленні до патріарха Московського Кирила. Рівень довіри до нього впав з 38% у довоєнному 2013 році до нинішніх 19%, а рівень недовіри зріс з 25% до 42%.

"Дослідження динаміки цього показника доводить, що головним чинником падіння довіри до нього є відкрита підтримка Московським патріархатом та особисто патріархом агресивних дій Росії стосовно України", - зазначають соціологи.

Опитування Центру Разумкова проведене з 12 по 19 листопада 2021 року серед 2 018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.