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Названо кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 471 646 українців. Це становить 4,3% від загального числа пенсіонерів (10 945 145 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, половина українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 2000 гривень - 14,9%, 1 627 082 осіб, середня пенсія-1 839,06 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень - 35,2%, 3 853 516 осіб, середня пенсія-2 456,15 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 20,8%, 2 279 225 осіб, середня пенсія-3 433,40 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 9,2%, 1 011 165 осіб, середня пенсія-4 459,99 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 15,6%, 1 702 511 осіб, середня пенсія - 6 737,66 гривень,
  • понад 10000 гривень - 4,3%, 471 646 осіб, середня пенсія - 13 983,26 гривень.

Нагадавши, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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Пенсія в Україні