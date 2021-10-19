Названо кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 жовтня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 471 646 українців. Це становить 4,3% від загального числа пенсіонерів (10 945 145 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ, половина українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Нагадавши, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.