Названо кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень
Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 471 тисяча українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 1 жовтня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 471 646 українців. Це становить 4,3% від загального числа пенсіонерів (10 945 145 осіб).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, половина українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 2000 гривень - 14,9%, 1 627 082 осіб, середня пенсія-1 839,06 гривень,
- від 2001 до 3000 гривень - 35,2%, 3 853 516 осіб, середня пенсія-2 456,15 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень - 20,8%, 2 279 225 осіб, середня пенсія-3 433,40 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень - 9,2%, 1 011 165 осіб, середня пенсія-4 459,99 гривень,
- від 5001 до 10000 гривень - 15,6%, 1 702 511 осіб, середня пенсія - 6 737,66 гривень,
- понад 10000 гривень - 4,3%, 471 646 осіб, середня пенсія - 13 983,26 гривень.
Нагадавши, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%.
Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.