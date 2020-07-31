Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців

Станом на 1 липня на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних та обігових монет, які є засобом платежу, - 185. На початку року ці цифри були: 70 банкнот та 182 монети відповідно.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, за кількістю, як і раніше, у готівковому обігу знаходиться 200-гривневих банкнот (майже 23,2% від усієї кількості банкнот в обігу) та монет номіналом 10 копійок (близько 28,9% від усієї кількості монет в обігу).

Крім того, в обігу перебуває уже близько 34 млн банкнот номіналом 1000 гривень, а також 16,5 та 1,3 млн нових обігових монет номіналами 5 та 10 гривень відповідно.

Нагадаємо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

За даними НБУ, заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.