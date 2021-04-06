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Назване ім'я другого військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 19:25
Назване ім'я другого військового, який загинув сьогодні на Донбасі Фото: на Донбасі загинув Максим Стеблянко (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Другим військовослужбовцем, який загинув в ході загострення на Донбасі 6 квітня, став Максим Стеблянко. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила 1 окрема танкова Сіверська бригада в Facebook.

Зазначається, що 23-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання в районі операції Об'єднаних сил. Це сталося сьогодні близько 9:30. Він отримав поранення, не сумісні з життям.

"Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой. Командування та особовий склад 1 окремої танкової Сіверської бригади висловлює щире співчуття батькам, рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за даними штабу ООС, 6 квітня загинули двоє військових на Донбасі. Один із них - в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

РБК-Україна писало, що другим загиблим 6 квітня став старший лейтенант Володимир Шпак родом із Чернігова.

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