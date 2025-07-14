Названа дата выхода нового iPhone, который будет по карману каждому

Что изменится в iPhone 17e

Главным обновлением для iPhone 17e станет переход на новый процессор A19, который также будет использоваться во флагманских моделях линейки iPhone 17. Текущий iPhone 16e работает на чипе A18. Новый чипсет обеспечит поддержку будущих функций Apple Intelligence и повысит общую производительность устройства.

В остальном, серьезных изменений пока не ожидается. По предварительной информации, iPhone 17e сохранит дизайн модели 16e: одиночную 48-мегапиксельную камеру, вырез (notch) с Face ID и отсутствие Dynamic Island - многие пользователи надеялись на появление этой функции, но, вероятно, она вновь останется эксклюзивом для старших моделей.

Среди возможных улучшений также упоминается новый модем C2, однако, по слухам, он появится не раньше выхода iPhone 18, намеченного на конец 2026 года.

Когда ждать релиз

По информации инсайдера Bloomberg Марка Гурмана, презентация iPhone 17e запланирована на весну 2026 года. Смартфон будет представлен одновременно с рядом других новинок Apple: ноутбуками MacBook Pro на чипе M5, обновленными iPad и новым внешним монитором для Mac.

iPhone 17e, проходящий под внутренним кодовым названием V159, будет внешне напоминать нынешнюю модель 16e, но получит актуальный процессор A19.