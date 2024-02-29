Названы данные, сколько крымских татар выехало с оккупированного полуострова за 10 лет

По его словам, перед российским вторжением в начале 2014 года в Крыму проживало около 300 тысяч крымских татар. Это около 13% от общей численности населения полуострова.

"К сожалению, сейчас не можем назвать точную цифру, сколько крымских татар находится там через 10 лет оккупации. Многие уехали именно из-за преследования. Люди боятся за свою жизнь, за жизнь детей, близких. Но есть и часть тех, кто по разным причинам уехать просто не может. Моей маме уже больше 90 лет. Она в Крыму, у меня за эти годы не было возможности ее увидеть", - сказал Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что активная фаза выезда крымских татар была, когда оккупационный режим объявил мобилизацию в сентябре 2022 года.

"Мужчины выезжали, чтобы избежать мобилизации. Многие уехали с семьями, кто-то - сам. В целом могу дать приблизительную оценочную цифру: Крым вынуждены были покинуть до 50 тысяч человек ", - сказал он.

Ситуация в Крыму

Напомним, в конце февраля 2014 года россияне вторглись в Крым. Остров был первым объектом агрессии российских оккупантов.

Сейчас в Крыму все чаще слышат взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.