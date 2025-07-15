Названы 5 знаков Зодиака, которым больше всего повезет во второй половине июля: есть ли вы в списке

Телец

В вашей жизни наступает этап гармонии и спокойствия. Вас ждет стабильность в профессиональной и личной жизни.

Финансовая стабильность позволит наладить все сферы жизни. Кроме того, это идеальное время для внутреннего роста.

Близнецы

Забудьте о хаосе в жизни. Вам предвещают позитив и радости. Ожидайте всплеск вдохновения, новых знакомств и приключений.

Вы будете в центре событий и не перестанете поражать других своей способностью адаптироваться и процветать.

Рак

Вселенная будет на вашей стороне во второй половине июля. Идеальное время для реализации планов и мечтаний. Смело начинайте новые проекты.

Вас также ждет период духовного и физического обновления. Вы будете чувствовать себя свободно и счастливо.

Дева

Вторая половина июля обещает положительные сдвиги в личной и профессиональной жизни. Однако легко будет не всегда, но опускать руки не стоит.

Избегайте хаотичных людей и неожиданностей - они могут выбить вас из равновесия. А ваш успех зависит от способности проявлять стойкость.

Водолей

Вторая половина июля принесет сюрпризы. Особенно повезет тем, кто ищет любовь.

У тех, кто уже в отношениях, появится шанс обновить связь или пройти важную трансформацию.