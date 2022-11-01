Названы самые "жаркие" направления: свежая карта боев в Украине от разведки Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter .

Российские военные сосредоточили свои силы в направлении Горловки и Песок, Изюмском направлении со стороны оккупированной Луганской области и Краматорска, Славянска.

Судя по карте ВСУ продолжают наступление на Харьковском, Луганском и Херсонском направлении, отбивая атаки оккупантов на Донецком направлении.

Как сообщалось, судя из карт ISW, ВСУ продвинулись к востоку от Купянска Харьковской области и отбили атаки на Бахмут Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжали контрнаступательные операции на линии "Сватово - Кременная", а оккупанты продолжают строить оборону на Херсонском направлении.

Напомним, по данным на утро вторника, 1 ноября, ВСУ ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 72470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.

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