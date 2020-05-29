Названа можлива дата відновлення авіасполучення України та Австрії

В Україні можуть відновити авіасполучення з Австрією після 23 червня. Однак це буде здійснено за умови, що обидві країни до того часу відкриють кордони.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

Як він повідомив, авіасполучення між Україною та Австрією можливе після 23 червня, однак наразі дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії.

"Є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян. Бажання таке є. Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії",- написав посол.

Австрія вже відкрила всі прикордонні переходи з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною.

Також міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше заявляв, що відновлення регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати громадян України і епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні.

Зазначимо, 24 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя". Такі заходи запровадили задля запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Нагадаємо, Україна відновить міжнародне авіасполучення згідно з планом виходу з карантину з 15 червня, але всі хто прилетять з інших країн повинні будуть пройти самоізоляцію або обсервацію протягом 14 днів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Туреччина відновить авіасполучення з Україною починаючи з 1 липня.