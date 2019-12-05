Названа ймовірна причина пожежі в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі могла початися через загоряння подовжувача в зачиненому кабінеті. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, посилаючись на дані рятувальників.

Куций також повідомив, що каркас будівлі у задовільному стані, але всі простінки - в аварійному.

"Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання - звичайного подовжувача у зачиненому кабінеті", - зазначив Куций.

Будівля коледжу зведена 1914 року і мала чимало конструкцій та елементів з деревини та очерету, додав він.

"Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції", - зазначив голова ОДА.

Раніше в Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що пожежа в коледжі 4 грудня ймовірно виникла через зламаний подовжувач.

Сьогодні навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії та ліквідацію наслідків пожежі.