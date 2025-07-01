Названо точное количество выпивки, которое приведет к ужасному похмелью

Последствия алкоголя для организма?

Семейный врач Бхавини Шах объяснила различные фазы потребления алкоголя.

По ее словам, "одна или две единицы алкоголя повышают частоту сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды и вызывают легкое "возбуждение", что обычно делает людей более общительными или разговорчивыми".

Одна единица алкоголя эквивалентна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству, которое организм среднестатистического взрослого может переработать за час.

Количество единиц в напитке зависит от его размера и крепости. Например, согласно NHS, пол-литра крепкого пива содержит три единицы, тогда как такой же объем пива меньшей крепости имеет чуть более двух единиц.

От какого количества выпивки вам грозит похмелье?

"После четырех-шести единиц алкоголь начинает влиять на вашу нервную систему, уменьшая время реакции и воздействуя на участки мозга, связанные с принятием решений, что приводит к худшей оценке ситуации и потенциально более безрассудному поведению", - сказала специалист.

Потребление около восьми единиц обычно приводит к похмелью, что эквивалентно примерно двум литрам сидра или пива низкой крепости (3,6%) или четырем стандартным бокалам вина (175 мл).

"После восьми единиц ваше зрение и сон будут нарушены, и вы употребите больше алкоголя, чем ваша печень может переработать за одну ночь, что приведет к похмелью", - сказала доктор Шах.

"А после десяти единиц ваша координация будет сильно нарушена, и вы можете ожидать таких симптомов, как тошнота, диарея и рвота, а также обезвоживание и головная боль", - добавила врач.

Как вывести алкоголь из организма и облегчить похмелье

"Ваше тело будет метаболизировать алкоголь со своей собственной скоростью, и нет много доказательств того, что вы можете ускорить этот естественный процесс. Однако, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить симптомы похмелья", - говорит врач.

"Сон - это хороший способ позволить вашему телу естественным образом самостоятельно вывести алкоголь из организма. Употребление воды также важно, поскольку это предотвратит обезвоживающие эффекты алкоголя и уменьшит головную боль", - резюмировала она.