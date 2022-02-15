У Львові підписали меморандум про відновлення євроколії до Польщі

Офіційний меморандум щодо відновлення євроколії між станцією Рава-Руська та держкордоном з Польщею підписали у вівторок, 15 лютого, у Львівській обласній держадміністрації. Свої підписи під документом поставили голова Львівської ОДА Максим Козицький, члени правління Укрзалізниці та голови Рава-Руської та Добросинсько-Магерівської громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Максима Козицького.

Нову євроколію планують створити у межах програми президента Зеленського "Велике будівництво".

"Загальний проект передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Першим його етапом має стати прокладання нового 8-кілометрового відрізка вузькоколійки між Рава-Руською і Держкордоном. Ініціатива належить нам, Львівщині, почати плануємо вже - з виготовлення ПКД за кошти громад та області. Це коштуватиме 4 млн грн", - зазначає очільник ОДА.

Євроколія, за словами Козицького, означає об’єднання якісними пасажирськими перевезеннями двох європейських столиць. Результатом цього мають стати підвищення пасажиропотоку, збільшення дипломатичних, підприємницьких контактів та туризму.

Раніше очільник Львівської ОДА повідомляв, що відновити 8 км євроколії від Рави-Руської до кордону планується за два роки.