Названо наступна тема форуму "Україна 30". Його відкриватиме Зеленський

Форум пройде з 31 травня до 2 червня.

Відкриє Всеукраїнський форум “Україна 30. Освіта і наука” президент України Володимир Зеленський.

У дискусійних сесіях братимуть участь представники Офісу президента, уряду, Верховної ради, Національної академії наук України, ректори університетів, представники молодих учених, інноватори, представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.

"Відкритість до світу, здобуття знань, створення нових сенсів та цінностей. Про освіту, яка є основою для розбудови майбутнього, йтиметься 31 травня", - йдеться в повідомленні.

Під час другого дня Форуму спікери обговорять освітні можливості для дорослих, безбар’єрне й комфортне середовище для всіх учасників освітнього процесу, зокрема для людей з особливими потребами. Це також можливості й перспективи впровадження індивідуального навчання, формування власної освітньої траєкторії.

На третій день говоритимуть про те, як популяризувати вітчизняну науку та залучити до неї молодь.