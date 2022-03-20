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Названа причина уповільнення просування російської армії в Україні, - британська розвідка

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Київ, Неділя 20 березня 2022 02:37
Названа причина уповільнення просування російської армії в Україні, - британська розвідка Міністерство оборони Великобританії (Фото: diginomica.com)
Автор: Константин Широкун

Згідно з інформацією британської розвідки, українські ВПС і війська ППО продовжують ефективно обороняти повітряний простір України. Завдяки цьому Росії не вдалося отримати контроль над повітрям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

У Міністерстві оборони Великобританії впевнені, що російська армія змушена значною мірою покладатися на дистанційне ракетне озброєння, запущене з відносно безпечного російського повітряного простору для ураження цілей на території України.

"Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і їх безперервна нездатність зробити це значно загальмувало оперативний прогрес", - йдеться у звіті британського військового відомства.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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