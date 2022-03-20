Названа причина замедления продвижения российской армии в Украине, - британская разведка

Согласно информации британской разведки, украинские ВВС и войска ПВО продолжают эффективно оборонять воздушное пространство Украины. Благодаря этому России не удалось получить контроль над воздухом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что российская армия вынуждена в значительной степени полагаться на дистанционное ракетное вооружение, запущенное из относительно безопасного российского воздушного пространства для поражения целей на территории Украины.

"Получение контроля над воздухом было одной из главных целей России в первые дни конфликта, и их продолжающаяся неспособность сделать это значительно затормозило оперативный прогресс", - говорится в отчете британского военного ведомства.