Названо причину скасування зустрічі радників "нормандської четвірки"

Заплановану на 28 серпня зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" перенесено через відрядження одного з учасників. Зокрема, радник президента Франції відбуває у відрядження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що зустріч переноситься в зв'язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна.

"Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково", - відзначили в Офісі президента України.

Відзначимо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що зустріч була перенесена нібито через розбіжності. Російський "Інтерфакс" стверджував, що сторони не змогли погодити проекти підсумкових заяв.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела повідомляло про скасування запланованої на 28 серпня зустрічі політичних радників; проте причини такого рішення не були названі.

Очікувалося, що зустріч пройде в Парижі і в ній візьме участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як заявляв глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, зустріч політичних радників має стати фінальною в рамках підготовки нового саміту лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.