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Названа одна з країн, в якій немає коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 13:12
Названа одна з країн, в якій немає коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 23 квітня в країні немає ні одного зараженого

У Туркменістані немає підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це заявив віце-прем'єр, глава туркменського МЗС Рашид Мередов, повідомляє інформаційний портал Arzuw NEWS.

Мередов зазначив, що країна нічого не приховує і відкрита.

"Якщо б у Туркменістані був хоча б один зареєстрований випадок, ми, в першу чергу, сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітній організації охорони здоров'я" - заявив Мередов.

Глава МЗС Туркменістану також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр в Лебапському велаяті.

Нагадаємо, коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу. Всього в світі 256 країн.

Зокрема, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 2 627 630. Добовий приріст склав 65 715 випадків. Найбільше заражень зафіксовано в США - 841 556, з яких 46 688 осіб померли.

Також у ВООЗ заявили, що коронавірус ще тривалий час буде поширюватися у світі.

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