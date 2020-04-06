МОЗ розповів, які випадки COVID-19 потрапляють під безкоштовне лікування

Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Безкоштовно лікують тільки пацієнтів в середньому і важкому стані

Під безкоштовне лікування потрапляють тільки середні і важкі випадки захворювання коронавірусом в Україні. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, за державні кошти лікують тільки пацієнтів, які знаходяться в середньому і важкому стані

"На сьогоднішній день питання лікування, особливо середньої тяжкості і тяжких хворих - це те, що повинна виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку переглядаємо це. Переглядаємо пакети медичних послуг і медичних гарантій", - зазначив Степанов.

Він також додав, що в цих випадках використовуються "досить дорогі ліки".

"Держава буде брати це на себе", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща чекає піку захворюваності викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 у травні-червні.

Раніше також стало відомо, що за минулу добу в Китаї лабораторно підтвердили 39 випадків зараження і половина з них була завезена з Російської Федерації. При цьому підтвердився лише один випадок місцевого зараження.