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Названа частка українських продуктів і товарів у роздрібній торгівлі

Автор: Олександр Білоус

У 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих складає 79,4%, частка непродовольчих товарів - 32,9%.

Серед продовольчих товарів яйця місцевого виробництва складають 99,1% від продажів, м'ясо - 96,5%, масло вершкове - 95,1%, молоко - 94,0%.

Водночас місцеві фрукти і овочі, свіжі займають 47,2% ринку.

Серед непродовольчих товарів найбільш незначний відсоток займають вітчизняні комп'ютери - 3,7%, автомобілі - 1,8%, мобільні телефони - 0,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік виріс на 8,4%.

Нагадаємо, у вересні 2020 року українці найчастіше бажали купувати продукти харчування в торгових точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах "біля дому" (41%).

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Новини України продовольствиетоварырозничная торговля
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