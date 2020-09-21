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Роздрібна торгівля швидко відновилася після карантину

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 16:30
Роздрібна торгівля швидко відновилася після карантину
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання поки ще нижчий, ніж до карантину, однак обсяги збільшуються

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в серпні 2020 року зріс на 8,7% у порівнянні з серпнем минулого року. У порівнянні з липнем поточного року зафіксовано зростання на 2,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-серпні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 6,0%, що поки менше, ніж за перший квартал (10,6%).

Роздрібна торгівля швидко відновилася після карантину

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень 2020 року у порівнянні з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 15,0%), Запорізькій (на 13,3%) та Чернігівської (на 11,8%) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в квітні 2020 року знизився на 14,9% у порівнянні з квітнем минулого року і на 23,0% у порівнянні з березнем.

Нагадаємо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%.

За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

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