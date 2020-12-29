Названа частка банківських вкладів, які підпадають під держгарантії

Станом на 1 грудня 2020 року сума внесків фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 582,39 млрд грн. Це на 7,33 млрд грн більше, ніж на 1 листопада (575,06 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2020 року: вклади в національній валюті - 335,60 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 246,79 млрд грн.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,0% вкладників у банках-учасниках фонду. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,0% внесків, що становить 227,11 млрд грн.

У структурі вкладників частка ФОПів складає 3,2%, а загальна сума їхніх вкладів на 1 грудня 2020 року склала 45,71 млрд грн (7,8% від загальної суми вкладів). З 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

За станом на 1 грудня 2020 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічувалося 73 банку.

Нагадаємо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються у гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Зазначимо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів становила 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому. За даними фонду, були повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 43,1% внесків, що становить 204,24 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендував провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.