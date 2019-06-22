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Баканов прибув у США для підготовки візиту Зеленського

Новини » Політика    22.06.2019 - 13:32
Баканов прибув у США для підготовки візиту Зеленського
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

Баканов передав американській стороні стратегічні послання Зеленського

Тимчасово виконуючий обов'язки глави Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов прибув до Сполучених Штатів Америки для ознайомлення з результатами україно-американського безпекового співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Баканов провів бесіду зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл обговоривши практичні кроки стратегічного партнерства між двома країнами.

"Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону Президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення Президента США Дональда Трампа", - заявили в СБУ.

Повідомляється, що Баканов довів американській стороні ряд стратегічних послань Зеленського. 

"Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави", - розповіли в СБУ.

Також очільник СБУ наголосив про відданість нової команди у Києві курсу до політичних та економічних реформ, які мають наблизити Україну до кращих європейських стандартів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Баканов відмовився прояснити ситуацію з громадянством дружини. Баканов не повідомив, як давно його дружина подала заяву на отримання українського громадянства.

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