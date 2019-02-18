Названо склад жіночої збірної України на стартову гонку чемпіонату Європи

Прокунін планує задіяти Бех на останньому етапі Кубка світу

Главный тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин заявил, что в стартовой гонке на чемпионате Европы примут участие шесть украинских биатлонисток. Наставника цитирует biathlon.com.ua.

По его словм, в индивидуальной гонке выступят Валя и Вита Семеренко, Настя Меркушина, Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Надежда Белкина.

"По эстафетам уже будем принимать решение, исходя из состояния девушек непосредственно на чемпионате Европы", - сказал он.

Тренер намерен выставить на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене максимальное число участниц, в том числе задействовав получившую квоту ЮЧМ Катерину Бех.

"Если все удастся, то тогда в Холменколлене мы выставим максимальное количество участниц - восемь. Пять по стандартной квоте Кубка мира, Белкину и Журавок - как топ-10 общего зачета Кубка IBU, и Катя Бех - по персональной квоте ЮЧМ", - добавил Прокунин.

Европейское первенство в Раубичах (Белорусь) пройдет с 20 по 24 февраля, квота украинской команды составляет 6 спортсменов.

Напомним, ранее биатлонистка Катерина Бех прокомментировала возможность выступления за сборную Украины на последнем этапе Кубка мира.