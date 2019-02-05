Хочеться подивитися на свій рівень на Кубку світу з біатлону, - Бех

Фото: Катерина Бех (biathlonworld.com)

Юна спорсменка отримала можливість виступити за збірну України

Біатлоністка Катерина Бех прокоментувала можливість виступу за збірну України на останньому етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені. Cлова спорсменки наводить UA:Біатлон.

Раніше 20-річна українка оформила золотий дубль на юнацькому чемпіонаті світу, вигравши спринт і гонку переслідування.

"В принципі, я готова. Хочеться подивитися на свій рівень у порівнянні з жінками. Звичайно, страшно трохи. Але я прагну до спорту вищих досягнень, тому необхідно пробувати щось нове", - сказала спорсменка.

Бех набрала найбільше очок на турнірі, внаслідок чого добилася квоти від IBU на виступ на Кубку світу. Однак остаточне рішення про її виступі за збірну буде ухвалювати Федерація біатлону України. Квота не може поширюватися на інших представниць української збірної, тому Федерація може або заявити Бех, або не заявляти нікого.

Завершальний етап Кубка світу в норвезькому Холменколлені пройде з 21 по 24 березня.

Нагадаємо, раніше Бех представляла команду Росії. Вона і ще дві біатлоністки минулого року здобули право виступати за юніорську збірну України з біатлону.