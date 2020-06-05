Названо найбагатшого депутата Ради

П'ятий президент України є найбагатшим народним депутатом парламенту. Він задекларував грошових активів на загальну суму 1,8 млрд гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях".

Разом з тим, згідно з декларацією нардепа, за минулий рік він заробив 773 млн гривень. У цю суму ввійшла коменсація від британської держкорпорації ВВС у розмірі 6,2 млн гривень.

Представник групи "Довіра" Максим Єфімов також задекларував значну суму, 756 млн гривень. Також у п'ятірці лідерів по коштах депутати "Опозиційної платформи - За життя" Григорій Суркіс (516 млн гривень) і Тарас Козак (244 млн гривень).

Додамо, декларація про доходи та майно державних посадових осіб - це щорічна декларація, яка подається держслужбовцями та публічними посадовцями в рамках законодавства про цивільну службу і закону про протидію корупції.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Анатолій Драбовський із запізненням подав декларацію про доходи, йому загрожує штраф до 1 700 гривень.

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як може пройти загальне декларування і що запропонують українцям.