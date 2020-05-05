Названий регіон з найбільшою кількістю безробітніх

Найбільша кількість безробітних в Україні зафіксована в Дніпропетровській області. Про це під час брифінгу заявила в.о. Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона наголосила, що в Україні з 12 березня кількість безробітних зросла на 166 тис. осіб.

"Лідерами по областях є звичайно великі області: Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. З початку карантину вже надана допомога по безробіттю майже на 2,3 млрд гривень. Це приблизно на 40% більше, ніж допомога в минулому році", - заявила Жовтяк.

Нагадаємо, станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі).

РБК-Україна також писало, що згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.