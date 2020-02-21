Названо найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлін Холанн названий кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА в Twitter.

Норвежець відзначився дублем у першому матчі 1/8 фіналу проти французького ПСЖ (2:1). Крім Холанн, на нагороду претендували Ренан Лоді ("Атлетіко"), Ханс Хатебур ("Аталанта") і голкіпер Уго Льоріс ("Тоттенхем").

Холанн став першим в історії футболістом, який вийшов в одному розіграші Ліги чемпіонів у складі двох різних клубів. У груповому турнірі форвард грав за "Зальцбург". До цього сезону в турнірі діяла заборона на виступи більш ніж за одну команду. Контракт Холанн з німецьким клубом розрахований до 2024 року.

Гра у відповідь між ПСЖ і "Боруссією" відбудеться 11 березня.

Нагадаємо, португальський тренер Жозе Моурінью не може здобути перемогу в матчі плей-офф Ліги чемпіонів з 2014 року.