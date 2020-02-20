Моурінью шість років не перемагає в плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: Жозе Моурінью (twitter.com/SpursOfficial)

Востаннє фахівець перемагав ще з "Челсі"

Португальський тренер Жозе Моурінью не може здобути перемогу в матчі плей-офф Ліги чемпіонів з 2014 року. Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні його команда лондонський "Тоттенхем Хотспур" поступився німецькому "РБ Лейпциг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.

Останню перемогу в плей-офф фахівець здобув у квітні шість років тому з "Челсі", коли обіграв "Парі Сен-Жермен" - 2:0.

• Jose Mourinho has failed to win any of his last games in @ChampionsLeague knock-out stages with Chelsea (4 games), Man Utd (2) & Tottenham (1) combined



• Mourinho’s last CL knock-out stage win was as Chelsea manager against PSG in April 2014#TOTRBL #Mourinho pic.twitter.com/uqLriY2Br8 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 19, 2020

Після цього Моурінью не виграв ні одну з семи ігор в плей-офф Ліги чемпіонів. Він провів 4 матчі з "Челсі", два з "Манчестер Юнайтед" і одну з "Тоттенхемом".

Чинним переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи є "Ліверпуль". У торішньому фінальному двобої "мерсисайдський" клуб обіграв "Тоттенхем Хотспур" з рахунком 2:0.

"Ліверпуль" в першій грі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу мінімально поступився мадридському "Атлетіко". Команда Юргена Клоппа не зуміла завдати жодного удару в площину воріт іспанського клубу.